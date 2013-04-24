Банк «Финансовая инициатива» в 1-м квартале сократил прибыль на 45%

Банк «Финансовая инициатива», подконтрольный бизнесмену Олегу Бахматюку, в первом квартале 2013 года сократил чистую прибыль на 45,18% по сравнению с первым кварталом 2012 года - до 199 тыс. грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период выросли на 5,66% - до 10,6 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9,22%, до 8,93 млрд грн, обязательства - на 6,98%, до 8,7 млрд грн, средства клиентов - на 26,72%, до 5,1 млрд грн, собственный капитал - на 0,01%, до 1,91 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,85 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансовая инициатива» (Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является финансовая компания «Инвест-Сервис» (100% акций банка). Согласно сведениям СМИ, банк принадлежит бизнесмену Олегу Бахматюку, владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины компании Ukrlandfarming.

В ноябре прошлого года О.Бахматюк через компанию Quickcom Limited (Кипр) сконцентрировал 67,7% акций «VAB Банка», входящего в группу крупнейших банков Украины. В конце декабря Quickcom Limited нарастила участие в уставном капитале банка до 82,9%.

Группа компаний Ukrlandfarming – один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.