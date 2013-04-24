Украинские предприниматели в 1-м квартале нарушили таможенные правила на 90 млн грн – Миндоходов

Объем нарушений, установленный сотрудниками Министерства доходов и сборов Украины, в рамках проверки соблюдения таможенных правил украинскими предпринимателями в гривневом эквиваленте составил 90 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Схема проверки соблюдения правил предполагала рассылку запросов в таможенные органы стран-партнеров, с которыми украинские субъекты предпринимательства ведут внешнеэкономические операции. «Специалисты Миндоходов направили 908 запросов о предоставлении административной помощи, результатом сотрудничества стало 181 дело о нарушении таможенных правил на сумму свыше 90 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

По информации министерства, зачастую украинские предприниматели в своих декларациях для украинских таможенников сознательно занижают количество товара в режиме импорта, стремясь сократить платежи в бюджет, а также завышают показатели экспорта, стремясь увеличить обязательства государства по возмещению НДС.

«Сопоставление информации от таможенных органов стран-партнеров и информации, заявленной украинской таможне об одних и тех же операциях позволяет своевременно выявлять попытки нарушения украинского таможенного и налогового законодательства», - отметили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины в рамках проведения операции «Госграница - 2013», стартовавшей 14 февраля по распоряжению министра Александра Клименко, привлекло в бюджет 68,9 млн грн. С 14 февраля совместные рабочие группы, сформированные из 268 работников налоговых и таможенных служб, проверяют правильность таможенного оформления товаров в пунктах пропуска через государственную границу в зонах действия Львовской, Ягодинской, Чопской и Южной таможен. В ближайшее время опыт этих таможенных служб будет распространен на все таможенные пункты страны.