Госдолг Украины вырос до 67,4 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. США, сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

В гривневом эквиваленте долг в марте увеличился также на 1,3%, или на 6,926 млрд грн, - до 538,852 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в марте т.г. сократился на 0,6% - до 37,902 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 3,9%, до 29,512 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в марте вырос на 1,7% - до 53,351 млрд долл., при этом внешний госдолг снизился на 0,7% - до 26,267 млрд долл., внутренний - вырос на 4,2%, до 27,085 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в марте уменьшилась на 0,3% - до 14,064 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 11,636 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,428 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за февраль 2013 года выросла на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долл. США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдолг: брали, берем и брать будем...