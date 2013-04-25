США запустят в оборот новую 100-долларовую купюру

Обновленная купюра номиналом в 100 долларов США поступит в обращение 8 октября 2013 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на FP.

Согласно заявлению Федеральной резервной системы США, при изготовлении купюры будут использованы новые, более совершенные технологии защиты от подделки. Так, на банкноте появится синяя 3-D полоса, на которой будет изображен колокол и цифра 100. Неизменным останется портрет Бенджамина Франклина, одного из отцов-основателей США.

Как отмечается в сообщении, купюры, циркулирующие в настоящее время, были выпущены в период с 1990 по 1996 год. По оценкам экспертов, две трети из них находятся в обращении за пределами США.