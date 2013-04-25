На торгах в четверг вероятно падение пары EUR/USD до отметки 1,2960 - эксперт

Для пары EUR/USD основным событием в четверг, 25 апреля, станет выступление члена совета директоров ЕЦБ Асмуссена, от которого участники рынка ожидают информации о вероятности снижения учетной ставки в еврозоне на заседании регулятора 2 мая, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если это произойдет, то пара EUR/USD упадет до уровня 1,2960 и далее до отметки 1,2900.

Напомним, по данным агентства Евростат, совокупный государственный долг 17 стран еврозоны увеличился в 2012 году до 90,6% ВВП с 87,3% годом ранее. В целом по ЕС показатель вырос до 85,3% с 82,5% в 2011 году. Дефицит бюджета государств валютного союза сократился в 2012 году до 3,7% с 4,2% в предыдущем году, в то время как в Евросоюзе он уменьшился до 4% с 4,4%.

У пары GBP/USD есть шансы направиться к уровню 1,5340. Если данные по ВВП Великобритании подтвердят возврат экономики к росту, а годовой показатель оправдает ожидания повышения на 0,4%, то это сможет нейтрализовать негатив, оставленный решением Fitch по снижению рейтинга страны до АА+ с ААА.

Рост валютной пары USD/JPY сдерживают слабые экономические данные из США. Так, объемы заказов на товары длительного пользования сократились в марте на 5,7% м/м после роста на 4,3% в феврале. Заседание Центрального Банка Японии и его полугодовой отчет по экономике 26 апреля может стать фактором дальнейшего ослабления иены.