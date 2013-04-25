Межбанк в четверг открылся котировками 8,1340/8,1390 грн/долл.

В четверг, 25 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни выросли по отношению к доллару США до 8,1340/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6090/10,6175 грн/евро, по отношению к российскому рублю – до 0,2598/0,2602 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3046/48 (среда - 1,2994/96).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни снизились по отношению к доллару США до 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 гривня укрепилась до 8,1345/8,1375 грн/долл., к закрытию торгов – незначительно снизилась, до 8,1345/8,1385 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5735/10,5845 грн/евро, к 12:00 – до 10,5830/10,5930 грн/евро, к закрытию торгов – незначительно повысились, до 10,5815/10,5930 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2575/0,2579 грн/рубль, к 12:00 цены остались на том же уровне, к закрытию – снизились до 0,2583/0,2587 грн/рубль.