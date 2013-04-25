Акционеры «УкрСиббанка» назначили нового главу набсовета

Акционеры «УкрСиббанка» назначили нового главу наблюдательного совета банка, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании 23 апреля назначили главой наблюдательного совета Жана-Поля Сабе в связи с назначением прежнего главы Камия Фоля на новую должность в структуре BNP Paribas. Остальные члены набсовета - Жан-Адриан Лемьер, Доминик Меню, Ален Жорж Огюст Фонтено, Стефан Муи, Ник Тессейман, Жан Франсуа Жорж Мари Делан, Роз Сакр - переизбраны в состав набсовета на новый срок (3 года).

Справка УНИАН. «УкрCиббанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших украинских банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 25,89 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 15,31 млрд грн, обязательства - 23,26 млрд грн, собственный капитал - 2,63 млрд грн, уставный капитал - 1,77 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 65,19 млн грн.

Основными владельцами банка являются международная финансовая группа BNP Paribas (Франция, 84,9996% акций банка) и ЕБРР (еще 15% акций банка).