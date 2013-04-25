Задолженность по зарплате в марте уменьшилась до 1,07 млрд грн

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн, сказано в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Доля экономически активных предприятий в общей сумме задолженности составила 596,8 млн грн (55,3%), доля предприятий-банкротов – 423,6 млн грн (39,3%)

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 565,5 млн грн. Наименьший объем задолженности – в сфере искусства, спорта и развлечений - 698 тыс. грн, а также информации и телекоммуникации – 744 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области - 253,6 млн грн, наименьший – в Черновицкой области – 346 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,102 млрд грн.

При этом министр социальной политики Украины Наталия Королевская утверждала, что, по оперативным данным министерства, объем задолженности по состоянию на 29 марта составил 978 млн грн, что на 124 млн грн (12,5%) меньше показателя задолженности на 1 марта.