Заседание украинско-израильской комиссии состоится в ноябре

Заседание Межправительственной украинско-израильской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится в ноябре 2013 года.

Об этом заместитель иностранных дел Израиля Зеев Элькин заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы планируем созыв украинско-израильской межправительственной комиссии по сотрудничеству, которая собирается раз в год, скорее всего, в ноябре 2013 года. Это то, что обсуждалось на встрече с Константином Грищенко", - сообщил З.Элькин.

Также он отметил, что Израиль надеется на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли с Украиной и финансового протокола.

"Обсуждался вопрос подписания соглашения о ЗСТ Израиля и Украины в ближайшее время, а также очень важный вопрос подписания финансового протокола, который обеспечит страховые гарантии для предпринимателей, которые начинают совместные украинско-израильские бизнес-проекты", - подчеркнул З.Элькин.

По его словам, стороны также обсуждали перспективы экономического сотрудничества Украины и Израиля.