Счетная палата отчиталась о госбюджете за прошлый год

Государственный бюджет 2012 года выполнен по доходам на 90,3% (фактические доходы составили 346,05 млрд грн при плане 383, 037 млрд грн), а по расходам - на 92,7% (фактические расходы составили 395,6 млрд грн при плане 427,04 млрд грн), говорится в отчете Счетной палаты Украины, переданном УНИАН.

«В общий фонд государственного бюджета поступило 289,5 млрд грн доходов (89,9% от плана в 322,2 млрд грн). В свою очередь расходы общего фонда составили 343,6 млрд грн (95,2% от плана в 360,7 млрд грн)», - отмечают в Счетной палате.

В специальный фонд государственного бюджета поступило 56,5 млрд грн доходов (92,9% от плана). В свою очередь расходы фонда составили 52,09 млрд грн (78,6% от плана).

«В результате государственный бюджет в целом выполнен с дефицитом в сумме 53,4 млрд грн (124% от плана)», - сообщили в Счетной палате.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитывался исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%. Однако фактически рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1 трлн 408,9 млрд грн.