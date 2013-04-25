На закрытии межбанка гривня снизилась по отношению к доллару

В четверг, 25 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни выросли по отношению к доллару США до 8,1340/8,1390 грн/долл., к 12:00 - снизились до 8,1375/8,1410 грн/долл., к закрытию - до 8,1410/8,1435 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6090/10,6175 грн/евро, к 12:00 - до 10,6180/10,6285 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,6390/10,6480 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2598/0,2602 грн/рубль, к 12:00 - остались на том же уровне, к закрытию котировки гривни снова незначительно снизились – до 0,2600/0,2602 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1780 (-0,3520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3010/1,3080.

Как сообщал УНИАН, в среду, 24 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни снизились по отношению к доллару США до 8,1390/8,1430 грн/долл., к 12:00 гривня укрепилась до 8,1345/8,1375 грн/долл., к закрытию торгов – незначительно снизилась, до 8,1345/8,1385 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,5735/10,5845 грн/евро, к 12:00 – до 10,5830/10,5930 грн/евро, к закрытию торгов – незначительно повысились, до 10,5815/10,5930 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2575/0,2579 грн/рубль, к 12:00 цены остались на том же уровне, к закрытию – снизились до 0,2583/0,2587 грн/рубль.