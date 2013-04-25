Эксперт прогнозирует, что к концу года доллар будут продавать по 8,50 грн/долл.

Средний курс продажи наличного доллара к концу года может повыситься до 8,50 грн/долл., и причин для роста стоимости американской валюты до 9 грн/долл. в текущем году пока нет.

Как сообщила УНИАН пресс-служба информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, такое мнение высказала эксперт компании Мария Сальникова.

По ее прогнозам, средний курс продажи наличного доллара к концу года может повыситься до 8,50 грн/долл. на фоне необходимости значительных выплат по внешним долгам и слабого экономического роста. При этом, как полагает эксперт, если сохранится относительная стабильность экономической ситуации в еврозоне, США и Китае, а также не произойдет новых «шоков» наподобие Кипра, то курс наличного доллара может составить 8,20 грн/долл.

«Причин для роста стоимости американской валюты до 9 грн в текущем году пока нет. Усилившиеся в последнее время опасения на рынке вызваны отсутствием договоренностей между Украиной и МВФ после недавней встречи, что внесло неясность в перспективы возобновления сотрудничества с кредитором в текущем году в целом», – цитирует пресс-служба М. Сальникову.

Также эксперт сообщает, что согласно данным относительно девальвационных ожиданий за март 2013 года, украинцы более оптимистично смотрят на перспективы гривни на ближайшие три месяца.

Как сообщал УНИАН, согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле текущего года эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован, исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.