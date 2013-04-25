Президент подписал еще один закон, принятый большинством на Банковой

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №183-VII «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины», сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля большинство Верховной Рады приняло закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины в рамках реализации проектов (программ) за счет международной технической помощи, которая предоставляется в соответствии с действующими международными договорами, инициативой стран Большой восьмерки "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения".