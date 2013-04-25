Евразийский банк развития хочет инвестировать в украинскую экономику

Украина готова рассмотреть предложение Евразийского банка развития (ЕАБР) об участии в реализации различных проектов на своей территории без членства страны в этой финансовой организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом министр экономразвития Игорь Прасолов заявил в ответ на предложение о сотрудничестве, которое прозвучало в ходе его встречи с представителями ЕАБР.

Министр отметил, что предложение ЕАБР достаточно своевременно, поскольку в Украине реализуется программа активизации развития экономики.

«В нашей стране начата реализация Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы. Следовательно, у нас есть много проектов в рамках этой программы, которые требуют инвестиций », - сказал он.

Представители банка отметили, что готовы рассматривать любые предложения со стороны Украины.

«Летом нашей организации исполняется 7 лет. Накоплен достаточный опыт. Инвестиционный портфель составляет 4,7 млрд долл. Относительно проектов: лимитов нет, чем больше проектов - тем лучше. Поскольку банк задумывался как финансовый инструмент интеграции, для нас самый главный критерий - это интеграционный эффект. Если этот проект работает на приумножение взаимных инвестиций и торговых потоков - он получает высший балл. Также для нас, кроме интеграционного, важны социально-экономический и мультипликативный эффекты. От этого зависит и процентная ставка: чем выше категория проекта - тем ниже ставка », - заявили представители ЕАБР.

В свою очередь, И.Прасолов уточнил, что речь идет не о членстве, а о заключении с ЕАБР “Соглашения о пребывании”.

Как сообщал УНИАН, о намерении Украины стать участником Евразийского банка развития в Министерстве экономического развития и торговли заявили в январе 2011 года. Соответствующие переговоры ведутся до сих пор.

В декабре 2012 г. председатель правления ЕАБР Игорь Финогенов заявил, что банк готов инвестировать в украинскую промышленность.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.