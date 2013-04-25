Данилишин: даже минимальный рост ВВП в Украине можно будет считать позитивом

Учитывая негативные перспективы развития как мировой, так и украинской экономики, даже минимальный рост ВВП в Украине по итогу 2013 года можно будет считать позитивным результатом.

Об этом в интервью УНИАН заявил бывший министр экономики Украины Богдан Данилишин.

“Любой показатель выше ноля для Украины в 2013 году - благо. Кроме того, будет уменьшаться потребительский спрос граждан, возможный возврат значительного количества работников из европейских стран усилит напряжение на рынке труда. Инвестиционная составляющая остается весьма проблематичной”, - заявил он.

Б.Данилишин прогнозирует, что в целом рост мировой экономики замедлится. В полной мере преодоление долгового кризиса продлится не менее 4-6 лет.

“Относительно Украины, то снижение мирового спроса на основную нашу экспортную продукцию и цен на металл существенно повлияет на состояние базовых отраслей промышленности. Кроме того, остается неопределенной тенденция цен на зерно и другую продукцию АПК. Это формирует ряд рисков для стабилизации макроэкономического положения страны. Поэтому ожидать прогнозируемого роста ВВП в этом году не следует», - сказал Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, в апреле эксперты снизили прогноз роста ВВП Украины в 2013 г.

Так, по данным Международного валютного фонда, если экономическая политика Украины не изменится, то по итогам года ожидается нулевой рост ВВП.

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 1% с 3,5%.

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу, проведенному Министерством экономического развития и торговли, рост ВВП Украины ухудшился до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

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