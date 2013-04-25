Беларусь не исключает возможности размещения евробондов в этом году

Минск. Беларусь, которая в текущем году входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, не исключает возможности выхода на международный финансовый рынок в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель министра финансов Беларуси Владимир Амарин.

«Мы оцениваем возможности заимствований на внутреннем рынке у юрлиц с помощью валютных облигаций до конца года примерно в 300 млн долл. Что касается выхода на международный финансовый рынок, то мы эти планы не отменяем, все будет зависеть от внешних факторов, в первую очередь, и от внутренних. Сегодня мы можем заимствовать внутри страны, но если будут условия комфортные и если будет возможность, то мы не исключаем возможности выйти и на внешний рынок в текущем году», - подчеркнул Амарин.

С помощью размещения еврооблигаций на внешних рынках Беларусь может рефинансировать часть платежей по внешнему госдолгу, которые предстоят республике в 2013 году.

Расходы по погашению и обслуживанию внешних долгов Беларуси в 2013 году составят более 3 млрд долл., что почти вдвое превышает результат 2012 года. Белорусское правительство заявляло о планах почти наполовину рефинансировать эту сумму с помощью евробондов, траншей кредита АКФ ЕврАзЭС и других источников.

Справка УНИАН. Дебютный выпуск 5-летних евробондов на 600 млн долл. со ставкой купона 8,75% годовых Беларусь разместила на европейском рынке в июле 2010 года. В августе республика доразместила ценные бумаги еще на 400 млн долл. с доходностью 8,25% годовых. В январе 2011 года Беларусь разместила 7-летние евробонды на 800 млн долл. под 8,95% годовых. Организаторами сделки выступили Сбербанк России, BNP Paribas (Франция), RBS (Великобритания) и Deutsche Bank (Германия).

На 2013 год белорусская сторона заявляла о планах разместить евробонды минимум на 500 млн долл. в Европе или Азиатском регионе. Организаторами роуд-шоу и выпуска еврооблигаций Беларуси являются британский VTB Capital и российский Sberbank CIB. Презентация белорусских евробондов прошла в Европе с 4 по 7 февраля. 27-30 ноября 2012 года белорусская делегация во главе с министром финансов Беларуси Андреем Харковцом провела роуд-шоу евробондов в Гонконге и Сингапуре.