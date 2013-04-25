Кабмин хочет наказывать руководителей предприятий за убытки или необоснованные премии

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде законодательно закрепить ответственность руководителей предприятий за причиненные своему предприятию убытки или необоснованную выплату премиальных платежей работникам – вплоть до увольнения.

Об этом говорится в законопроекте № 2903 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты прав инвесторов, размещенном на веб-портале Верховной Рады.

В законопроекте, в частности, предлагается не возлагать вину за ущерб, причиненный в ходе производственно-хозяйственного процесса, на работника, особенно если работник пребывал в состоянии крайней необходимости. «Вместе с тем, ответственность за недополученный предприятием доход возлагается только на должностных лиц предприятия», - говорится в законопроекте.

Кроме того, законопроект разрешает увольнять должностных лиц посредством разрыва трудового договора с ними без объяснения причин, но с применением обязательных компенсаторных процедур. В частности, минимальный размер выходного пособия при разрыве трудового договора не должен быть меньше суммарного объема средней зарплаты за 6 месяцев.

«Принятие законопроекта позволит четче урегулировать вопрос процедур увольнения и материальной ответственности должностных лиц предприятий. Таким образом, интересы самого предприятия, а также инвесторов и акционеров предприятия будут защищены лучше», - сообщает пояснительная записка к законопроекту.

Справка УНИАН. На сегодняшний день правовые отношения между инвесторами, акционерами и владельцами предприятий регулируются Кодексом законов о труде и Законом Украины «Об акционерных обществах». В парламент для рассмотрения на текущей сессии подан проект Трудового кодекса, подготовленный народными депутатами Я.Сухим и А.Стояном (оба от Партии регионов), который также затрагивает ряд аспектов этой сферы.