В США пятицентовая монета Liberty Head продана на аукционе за 3,1 млн долл

Одна из редчайших монет в США, пятицентовая Liberty Head 1913 года выпуска, продана на аукционе за 3,1 миллиона долларов, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство UPI.

Монета представляет особую ценность для коллекционеров-нумизматов, так как известно только о существовании всего пяти экземпляров. Пятицентовики были нелегально отчеканены в 1913 году на Монетном дворе США уже после того, как выпуск монеты был официально прекращен.

Проданная на аукционе "либерти" имеет необычную историю. Один из коллекционеров из Северной Каролины Джордж Уолтон купил ее в 1941 году всего за 3,7 тысячи долларов. В 1962 году он погиб в автокатастрофе, вместе с ним в разбитой машине была найдена пятицентовая монета, которую вместе с другими вещами передали родственникам. Близкие Уолтона не придали значения его коллекции монет и пятицентовик более 40 лет "пылился" в шкафу со старыми вещами, пока ее владельцы не узнали о проводимом Американской нумизматической ассоциации American Numismatic Association национальном розыске редчайшей монеты, за которую предлагали миллион долларов.

Хозяева монеты не торопились с ней расставаться. Только теперь "либерти" была продана на аукционе Heritage Auctions в Чикаго при партнерском соглашении двух нумизматов Джеффа Гаррета и Лэрри Лии. Новые владельцы, считают, что сделали выгодное приобретение.

"Это одна из лучших монет, которую можно приобрести в таком ценовом диапазоне", - отметил Гаррет.