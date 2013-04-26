Центробанк Японии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых

Центробанк Японии по итогам заседания в пятницу, 26 апреля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых, говорится в пресс-релизе финрегулятора.

Кроме того, регулятор сообщил о намерении сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен ежегодно, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Центробанк Японии 4 апреля также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых и расширил программу по выкупу активов с рынка на 50 триллионов иен - до 151 триллиона иен в год (1,62 триллиона долларов).

Для стимулирования экономического роста текущий уровень ключевой базовой ставки остается в Японии неизменным с октября 2010 года.

Как полагают аналитики, нынешнее решение Центробанка Японии может стать фактором дальнейшего ослабления иены.