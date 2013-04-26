Королевская задекларировала 163,5 тыс. грн доходов за год

Министр социальной политики Украины Наталья Королевская задекларировала 163,5 тыс. грн доходов в 2012 году. Об этом сказано в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» за 26 апреля.

Доходы членов семьи министра составили 592 тыс. грн.

В пользовании Н.Королевской, согласно декларации, находится земельный участок площадью 2045 кв. м, недвижимое имущество площадью 193,4 кв. м, а в собственности – недвижимое имущество площадью 545 кв. м.

В собственности членов семьи министра находятся земельный участок площадью 3560 кв. м, жилой дом площадью 97,9 кв. м, квартиры общей площадью 264,1 кв. м; 107,2 кв. м; 54 кв. м; 180,5 кв. м и другое недвижимое имущество площадью 193,4 кв. м.

В пользовании министра находится автомобиль Range Rover 2008 г. выпуска, в собственности членов семьи министра – 6 автомобилей иностранного производства.

Сумма средств Н.Королевской на счетах в банках составляет 22,9 тыс. грн, суммы средств на банковских счетов членов семьи министра – 903,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала декларационная кампания, которая завершится 1 мая. В то же время государственные чиновники были обязаны подать декларации о доходах, полученных в 2012 году, не позднее 1 апреля 2013 года.