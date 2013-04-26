«Райффайзен Банк Аваль» направит 31 млн грн прибыли на покрытие убытков

Акционеры «Райффайзен Банка Аваль» приняли решение направить 31 млн грн из прибыли за 2012 год на покрытие убытков прошлых лет, 1,69 млн грн - в резервный фонд банка, 700 тыс. грн - на выплату дивидендов владельцам привилегированных акций банка, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, акционеры на годовом общем собрании 25 апреля утвердили годовую финансовую отчетность банка и приняли решение относительно распределения прибыли. Также акционеры утвердили основные направления деятельности банка на 2013 год, изменения в устав банка и избрали новый состав наблюдательного совета банка: председатель - Герберт Степич, его заместитель - Питер Леннк и члены набсовета: Карл Зевельда, Йоганн Штробль, Арис Богданерис, Мартин Грюль, Курт Гайгер.

Как сообщал УНИАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил 319,44 млн грн прибыли, по национальным стандартам - 33,85 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 45,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 25,87 млрд грн, обязательства - 39,23 млрд грн, средства клиентов - 28,97 млрд грн, собственный капитал - 6,75 млрд грн, уставный капитал - 3 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 83,94 млн грн.

С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).