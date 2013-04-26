На открытии межбанка гривня снизилась до 8,1405/8,1450 грн/долл.

В пятницу, 26 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1405/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6055/10,6130 грн/евро, по отношению к российскому рублю – снизились до 0,2609/0,2613 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3029/1,3031 (четверг – 1,3046/1,3048).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни выросли по отношению к доллару США до 8,1340/8,1390 грн/долл., к 12:00 – снизились до 8,1375/8,1410 грн/долл., к закрытию – до 8,1410/8,1435 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро снизились до 10,6090/10,6175 грн/евро, к 12:00 - до 10,6180/10,6285 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,6390/10,6480 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2598/0,2602 грн/рубль, к 12:00 – остались на том же уровне, к закрытию котировки гривни снова незначительно снизились – до 0,2600/0,2602 грн/рубль.