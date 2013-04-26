Инвестиционные рейтинги Украины упадут из-за создания Службы финрасследований - эксперт

В случае создания новой силовой структуры - Службы финансовых расследований - позиции Украины в международных инвестиционных рейтингах, в том числе в Doing Business, могут ухудшиться.

Об этом сказано в присланном УНИАН комментарии заместителя директора Института государства и права им. Корецкого Владимира Нагребельного.

«Инвестиционные рейтинги Украины пойдут вниз, бизнес однозначно испугается. В Европе подобные структуры работают исключительно законно, а предприниматели в случае чего могут рассчитывать на защиту судебной системы. У нас такого нет », - констатировал эксперт.

По словам Нагребельного, сегодня в Украине контролирующих органов более чем достаточно. «Создавать еще один со специальными функциями неуместно», - убежден правовед.

Как сообщал УНИАН, в начале марта СМИ сообщили, что правительство подготовило проект закона о создании Службы финансовых расследований. В соответствии с обнародованной информацией, данная служба будет обладать широкими полномочиями по проведению финансовых расследований, и подчиняться непосредственно Президенту Украины.

Позже первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что законопроект требует идейной проработки.

14 марта премьер-министр Украины Николай Азаров дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам не рассматривать проект закона о создании Службы финансовых расследований. Такое решение глава правительства принял после изучения ситуации, в связи с тем, что законопроект не отвечает требованиям времени.

Ранее в комментарии УНИАН партнер юридической фирмы «Лексфор» Юрий Семенюк сказал, что, в случае создания, финансовая полиция может стать мировым рекордсменом по масштабу полномочий.

Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер считает, что создание финансовой полиции укрепит авторитаризм власти, а политолог Виктор Небоженко уточнил, что инвесторы уже обеспокоены влиянием финансовой полиции на работу отечественного бизнеса, особенно на тех, кто приближен к оппозиционным политическим силам.