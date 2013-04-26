Министр экологии Проскуряков за год заработал 119 тыс. грн

Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков задекларировал 118,9 тыс. грн доходов в 2012 году, сказано в декларации чиновника в газете «Урядовый курьер» за 26 апреля.

При этом совокупный доход семьи министра, согласно декларации, в 2012 году составил 2,3 млн грн.

Министру, по декларации, принадлежит часть жилого дома общей площадью 23,5 кв. м, жилой дом площадью 81,7 кв. м, а также два земельных участка площадью 617,3 кв. м и 848 кв. м.

Семье министра принадлежит квартира площадью 138 кв. м, жилой дом площадью 80 кв. м, два земельных участка - 3600 кв. м и 60 кв. м.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала декларационная кампания, которая завершится 1 мая. Вместе с тем, государственные чиновники были обязаны подать декларации о доходах, полученных в 2012 году, не позднее 1 апреля 2013 года.

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