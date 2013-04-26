Владельцы ключей цифровой подписи могут подавать электронную отчетность в Пенсионный фонд

Владельцы ключей электронной цифровой подписи, выданных Аккредитованным Центром сертификации ключей при Министерстве доходов и сборов Украины, получили право использовать эти ключи при подаче электронной отчетности в органы Пенсионного фонда и органы статистики посредством бесплатного он-лайн сервиса «iFinZvit». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Детальная информация об использовании ключей в рамках работы нового сервиса размещена на веб-сайте центра.

В Миндоходов также сообщили, что в первом квартале 2013 года бесплатные ключи электронной цифровой подписи были предоставлены 147,2 тыс. физлиц и 34 тыс. юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.