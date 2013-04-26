На торгах в пятницу давление на пару EUR/USD окажет статистика из США - эксперт

Для валютной пары EUR/USD на торгах в пятницу, 26 апреля, важными станут данные по темпам роста ВВП США за 1 квартал 2013 года, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Ожидается, что показатель повысится на 3,0% на фоне восстановления потребительского спроса и роста запасов на складах.

По мнению аналитиков, это может поднять евро к уровню 1,3050 с дальнейшей целью 1,3130. Если же статистика из США окажется негативной, то евровалюта может понизиться до отметки 1,3050 и ниже.

Кроме того, совпадение фактических данных с прогнозом по ВВП США поможет паре GBP/USD пробить уровень сопротивления 1,5470 с дальнейшей целью 1,5510.

Банк Японии оставил ключевую учетную ставку на уровне 0,0-0,1%. Кроме того, регулятор подтвердил намерение сохранить политику увеличения денежной базы годовыми темпами 60-70 трлн иен. Данное решение было принято единогласно, что может способствовать росту USD/JPY до уровня 99,70. Нижней границей для пары на сегодня может стать уровень поддержки 98,50.