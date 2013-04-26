Акционеры «Проминвестбанка» решили увеличить уставный капитал на 55%

Акционеры «Проминвестбанка» на общем собрании 25 апреля приняли решение увеличить уставный капитал на 55,3% - до 8,229 млрд грн, сообщил банк на своем сайте.

Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании утвердили показатель прибыли банка за 2012 год в размере 71,4 млн грн, а также приняли решение направить прибыль по итогам 2012 года и не распределенную прибыль прошлых лет в размере 7 млн грн в резервный фонд банка. Также акционеры приняли решение направить резервный фонд банка в сумме 78,4 млн грн на покрытие убытков прошлых лет и увеличить уставный капитал банка на 2,93 млрд грн путем закрытого размещения дополнительных акций существующей номинальной стоимости.

Также акционеры назначили новый наблюдательный совет банка в составе: глава набсовета Владимир Дмитриев и члены набсовета Петр Фрадков, Сергей Васильев, Владимир Андрианов, Владимир Минин, Александр Зеленов, Сергей Кузнецов, Илья Миничев, Кирилл Дмитриев.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 40,8 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 29,46 млрд грн, обязательства - 35,74 млрд грн, средства клиентов — 13,27 млрд грн, собственный капитал - 5,06 млрд грн, уставный капитал - 5,29 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 13,62 млн грн.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,85% акций бака).