Банки Кипра ослабили ограничения на снятие наличных и перевод средств за пределы страны

Министерство финансов Республики Кипр разрешило банкам страны ослабить ограничения по снятию наличных денег и переводу средств за пределы острова, введенные в марте Центробанком страны с целью недопущения краха банковской системы. Об этом говорится в специальном указе Минфина Кипра, размещенном на сайте министерства.

В частности, объем средств, разрешенный к снятию физическими лицами с любых карт, увеличен до 500 евро в день с 300 евро (или в эквиваленте в иностранной валюте). Разрешены также ежемесячные безналичные расчеты и денежные переводы внутри Республики Кипр в объеме 10 тыс. евро (или в эквиваленте) для физических лиц, 50 тыс. евро для юридических лиц вне зависимости от цели перевода. Перевод средств может быть увеличен до 300 тыс. евро в месяц при условии необходимости оплаты товаров и услуг и по предъявлению документов, подтверждающих трансакцию. Вместе с тем, лимит средств, разрешенный физлицам для провоза через границу, составляет 3 тыс. евро.

Банкам Кипра разрешено также переводить средства на банковские счета других финансовых учреждений за рубеж при соблюдении определенных условий. А именно: перевод средств в размере до 500 тыс. евро осуществляется при наличии документов, подтверждающих цель трансакции. Перевод средств свыше 500 тыс. евро требует разрешения специального Комитета Министерства финансов Кипра, которое предоставляется в течение 24 часов с момента подачи полного перечня заявочных документов в электронном виде. «Первоочередными к рассмотрению считаются заявки на перевод средств, формирующих фонд заработной платы или оплату за обучение», - отмечается в указе Минфина Кипра.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Кипр перевел финансовую систему страны в режим чрезвычайного положения. В парламент был внесен антикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение капитала и снятие наличных. По мнению властей, такие меры должны были спасти остров от финансового дефолта. Отделения кипрских банков открылись 28 марта в условиях строгого контроля над движением капитала. В этот же день в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на-Майне. Вместе с тем, к 1 апреля Центробанк страны сообщил, что крупные вкладчики самых больших банков Кипра все равно потеряют около 60% сбережений, превышающих 100 000 евро.

До финансового кризиса Кипр являлся крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составляла 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. При этом инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.