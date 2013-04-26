Межбанк в пятницу закрылся снижением гривни по отношению к доллару

В пятницу, 26 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1405/8,1450 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,1420/8,1440 грн/долл., к закрытию котировки гривни снизились до 8,1440/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6055/10,6130 грн/евро, к 12:00 - до 10,5945/10,6030 грн/евро, к закрытию торгов – до 10,5890/10,5965 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2609/0,2613 грн/рубль, к 12:00 - выросли до 0,2600/0,2604 грн/рубль, к закрытию торгов котировки не изменились.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3125 (+0,1825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2995/1,3045.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1410/8,1435 грн/долл., по отношению к евро - до 10,6390/10,6480 грн/евро, по отношению к российскому рублю – до 0,2600/0,2602 грн/рубль.