Греция для получения кредита приняла закон, предусматривающий увольнение 15 тыс. госслужащих

Парламент Греции поздно вечером в воскресенье, 28 апреля, принял закон, благодаря которому правительство получит в свое распоряжение кредиты от международных финансовых институтов на сумму в 8,8 млрд евро, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на CNN.

Документ, в частности, предусматривает увольнение 15 тыс. госслужащих в течение предстоящих двух лет.

За принятие закона проголосовали 168 депутатов, против 123. Еще один парламентарий воздержался.

Как сообщал УНИАН, в середине марта многочасовые переговоры премьер-министра Греции Антониса Самараса и главы Минфина Янниса Стурнараса с представителями тройки кредиторов завершились безрезультатно - они не договорились о сроках выделения очередного транша.

Наиболее острыми вопросами на переговорах были приватизация и реструктуризация госсектора, сбор налогов и выплат в пенсионные фонды, списание части кредитов домашних хозяйств, введение новых налогов на недвижимость и увольнение госслужащих.

Президент Торгово-промышленной палаты Афин Константинос Михалос выразил обеспокоенность бизнеса ситуацией на переговорах, но заявил, что греческое правительство само решает, каким образом выполнять свои обязательства.

Самый большой объем госдолга среди стран ЕС - у Греции - 156,9% ВВП. Хотя в 2012 году Афины добились заметных успехов - в 2011 году долг страны превышал 170% ВВП.

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