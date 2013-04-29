Профицит платежного баланса Украины в 1-м квартале составил 1,82 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины по итогам января-марта 2013 года составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в марте 2013 года составил 964 млн долл. против 653 млн долл. в марте 2012 года.

По итогам января-марта т.г. дефицит текущего счета составил 1,751 млрд долл. против 2,053 млрд долл. за аналогичный период 2012 года. Профицит финансового и капитального счета в марте составил 1,090 млрд долл. (в марте 2012 года профицит финансового счета составлял 1,28 млрд долл.), по итогам I квартала 2013 года – профицит 3,571 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (сальдо) в марте 2013 года вырос на 87% – до 377 млн долл. (в марте 2012 г. - 202 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Дефицит текущего счета за 2012 год вырос на 40,6% – до 14,407 млрд долл., а профицит счета операций с капиталом и финансовых операций увеличился на 31,4% – до 10,233 млрд долл.

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