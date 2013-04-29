На межбанке гривня снизилась по отношению к доллару до 8,1420/8,1480 грн/долл.

В понедельник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1420/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,6465/10,6560 грн/евро, по отношению к российскому рублю – до 0,2605/0,2609 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3074/1,3076 (пятница — 1,3029/1,3031).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1405/8,1450 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,1420/8,1440 грн/долл., к закрытию котировки гривни снизились до 8,1440/8,1450 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6055/10,6130 грн/евро, к 12:00 – до 10,5945/10,6030 грн/евро, к закрытию торгов – до 10,5890/10,5965 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2609/0,2613 грн/рубль, к 12:00 – выросли до 0,2600/0,2604 грн/рубль, к закрытию торгов котировки не изменились.