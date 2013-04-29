«Банк Ренессанс Капитал» начал выдачу кредитов через отделения «Укрсоцбанка», сообщила УНИАН пресс-служба «Банка Ренессанс Капитал».

Согласно сообщению, на основании агентского проекта выдача беззалоговых кредитов «Банка Ренессанс Капитал» стартовала в 150 отделениях «Укрсоцбанка», а в дальнейшем перечень отделений будет расширен до 400. В ходе совместного агентского проекта «Банк Ренессанс Капитал» обеспечивает обучение персонала «Укрсоцбанка», информационную и маркетинговую поддержку и техническое сопровождение процесса.

Также сообщается, что для «Банка Ренессанс Капитал» развитие партнерских продаж является частью стратегии и позволяет диверсифицировать каналы привлечения клиентов, чтобы достигать максимальных темпов роста. В настоящее время «Банк Ренессанс Капитал» является партнером 11 банков, включая «Укрсоцбанк», и государственного предприятия «Укрпочта», а сеть точек продаж кредитов «Банка Ренессанс Капитал», включая собственные точки продаж и партнерскую сеть, составляет около 1600 точек.

Справка УНИАН. «Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит») работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Банк входит в состав ведущей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).

«Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года основными акционерами банка являлись украинская «Ферротрейд Интернешнл», прямое участие – 48,3958%, и UniCredit Bank Austria AG, прямое участие – 49,9663%, опосредованное – 48,3958%.