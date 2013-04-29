«ПриватБанк» увеличит уставный капитал до 16,352 млрд грн

Акционеры «Приватбанка» приняли решение увеличить уставный капитал на 9,8%, или на 1,454 млрд грн, - до 16,352 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, акционеры банка на общем собрании 26 апреля приняли решение об увеличении уставного капитала банка за счет направления в уставный капитал прибыли по итогам 2012 года и увеличения номинальной стоимости акций банка на 22,50 грн - до 252,95 грн за акцию. Количество выпущенных акций банка и распределение их между акционерами остается без изменений.

Также сообщается, что акционеры утвердили отчетность банка по итогам 2012 года и основные направления деятельности на 2013 год, в соответствии с которыми главными приоритетами банка остаются рост клиентской базы, совершенствование системы управления рисками и повышение уровня удовлетворенности клиентов качеством банковского сервиса за счет повышения требований к персоналу банка и качеству обслуживания клиентов.

Как сообщал УНИАН, прибыль «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн.

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются И.Коломойский и Г.Боголюбов (по 50%).