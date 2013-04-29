Совет Нацбанка утвердил годовой отчет НБУ за 2012 год

Совет Национального банка Украины утвердил годовой отчет Нацбанка за 2012 год, сообщила УНИАН пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, совет Нацбанка принял к сведению заключение аудиторской фирмы «Эрнст енд Янг Аудиторские услуги» относительно консолидированной финансовой отчетности НБУ на 1 января 2013 года, и утвердил финансовую отчетность Нацбанка за 2012 год.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в 2012 году сократил активы на 5,85% – до 399,06 млрд грн, обязательства – на 6,17%, до 316,13 млрд грн, уставный капитал НБУ в 2012 году оставался на уровне 100 млн грн, собственный капитал сократился на 4,61% – до 82,93 млрд грн.

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