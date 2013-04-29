В Украине задолженность по зарплате выросла на 21%

В Украине задолженность по заработной плате с 1 января 2013 года по 1 апреля 2013 года выросла на 20,7% (на 184,704 млн грн) - до 1 млрд 78 млн 406 тыс. грн.

Такие данные озвучил председатель Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Мирослав Якибчук на пресс-конференции в УНИАН.

«Это официальные данные, которые публикует статистическая служба. Мы на их основании сделали анализ», - сказал он.

По словам председателя НФПУ, анализ показывает, что сумма реальной задолженности по зарплате намного больше данных официальной статистики, поскольку там не учитывается текущая задолженность, а также зарплата в конвертах.

М. Якибчук отметил, что основным должником по выплате заработной платы является государство (государственные предприятия задолжали 20,5% от общей суммы долга, коммунальные - 7,3%).

При этом самую большую задолженность по зарплате имеют экономически активные предприятия (55,3% от общей суммы задолженности), долги предприятий-банкротов составляют 39,3%, экономически неактивных предприятий - 5,4%.

Среди регионов по объему задолженности лидирует Донецкая область (253,6 млн грн), Харьковская область (99,3 млн грн), Киевская область (87,4 млн грн), Киев (67,5 млн грн) и Луганская область (66 млн грн).

Наибольшие объемы задолженности по зарплате - перед работниками научной и инженерно-технической деятельности (52%). На втором месте - работники госпредприятий, занимающиеся операциями с недвижимостью (30,1%), третью позицию занимают долги работникам промышленности (23,7%).

По оценкам М. Якибчука, не выплачиваются или несвоевременно выплачиваются заработные планы минимум 4,5 млн бюджетников.

Он отметил, что на протяжении первого квартала этого года работникам бюджетной сферы ежемесячно недоплачивали от 300 до 1,7 тыс. грн, поскольку правительство в этом году установило размер первого тарифного разряда единой тарифной сетки для бюджетников на 300 грн меньше, чем размер минимальной заработной платы.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 24 млн грн (2,2%) по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,07 млрд грн.

Объем задолженности по заработной плате в Украине в феврале 2013 года увеличился на 9,6%, или на 98 млн грн, и на 1 марта составил 1,102 млрд грн.

Объем задолженности по заработной плате в январе 2013 года вырос на 111,4 млн грн (12,5%) и на 1 февраля составлял 1,005 млрд грн.