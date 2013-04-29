Чиновников будут штрафовать за затягивание выдачи лицензий

Кабинет министров Украины предлагает Раде усилить административную ответственность чиновников за нарушение процедур лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности посредством наложения штрафов в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов.

Об этом говорится в законопроекте №2942 «О внесении изменений в статью 16612 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, административная ответственность в виде штрафа налагается в случае нарушения установленных законом сроков для принятия решения о выдаче, отказе в выдаче лицензии или ее копии, а также о переоформлении лицензии. Размер налагаемых на должностных лиц штрафов, говорится в законопроекте, колеблется в пределах от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов за нарушение сроков лицензирования, а также от 70 до 100 необлагаемых минимумов за выдачу лицензии органом лицензирования при отсутствии соответствующего решения.

В соответствии с нормами Налогового кодекса, объем необлагаемого налогом минимума составляет 573 грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины также предложил Верховной Раде Украины расширить перечень нарушений, предусматривающих административную ответственность, случаями превышения служебных полномочий со стороны чиновников контролирующих органов.

В случае принятия данного законопроекта админответственность последует за нарушение чиновником сроков государственного контроля, периодичности и сроков проведения плановых проверок, порядка проведения проверок, а также за проведение проверки без надлежащих оснований или без предупреждения, если проверка плановая, за превышение в ходе проведения проверки сферы своей компетенции или за требование документов и образцов продукции, не являющихся предметом проверки. Непредоставление чиновником акта о проведении проверки и ее результатах также является нарушением.

Размер штрафа, который может быть наложен на чиновника за такие нарушения, составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов. Если же нарушения стали систематическими и повторяются в течение года, штраф возрастает до 150 необлагаемых минимумов.