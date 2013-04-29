Дефицит платежного баланса по итогам года может составить 1 млрд долл. - эксперт

Дефицит платежного баланса по итогам 2013 года может составить 1 млрд долл., полагает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

По его мнению, платежный баланс в ближайшие месяцы сохранится стабильным, при этом по текущему счету до конца года продолжит фиксироваться дефицит. Как полагает эксперт, значительное увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса начнется в августе-сентябре, и поддержать торговый баланс сможет сектор минеральной продукции, который на фоне высоких мировых цен на руду демонстрирует стабильные объемы экспорта.

«Ожидается, что в ближайшие четыре месяца Минфину удастся привлечь 1,5-2 млрд долл. от размещения украинских еврооблигаций и около 2 млрд долл. – от продажи валютных ОВГЗ, так как на этот период запланировано существенное погашение внешней задолженности – 4,329 млрд долл. В связи с нестабильной ситуацией в Европе, замедлением экономического роста в Украине и отсутствием договоренностей с МВФ, ставка привлечения заемного капитала государством на рынке еврооблигаций, скорее всего, будет выше, чем в феврале», – прогнозирует Н. Ивченко.

Как сообщал УНИАН,профицит платежного баланса Украины по итогам января-марта 2013 года составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года.

Дефицит текущего счета в марте 2013 года составил 964 млн долл. против 653 млн долл. в марте 2012 года. По итогам января-марта т.г. дефицит текущего счета составил 1,751 млрд долл. против 2,053 млрд долл. за аналогичный период 2012 года.

Профицит финансового и капитального счета в марте составил 1,090 млрд долл. (в марте 2012 года профицит финансового счета составлял 1,28 млрд долл.), по итогам I квартала 2013 года – профицит 3,571 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в марте 2013 года вырос ына 87% – до 377 млн долл. (в марте 2012 г. - 202 млн долл.).