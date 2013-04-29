“Укрсоцбанк” не планирует продавать розничную сеть

Проект по выдаче кредитов “Банка Ренессанс Капитал” через отделения “Укрсоцбанка” не связан с продажей розничной сети “Укрсоцбанка”, сообщила УНИАН пресс-служба “Укрсоцбанка”.

В ответ на запрос УНИАН относительно подтверждения информации о намерениях продать свою розничную сеть, опубликованную в ряде СМИ, пресс-служба “Укрсоцбанка” сообщила, что банк не ведет, не вел и не будет вести таких переговоров. Сотрудничество с “Банком Ренессанс Капитал” предполагает увеличение нагрузки на отделения “Укрсоцбанка” и привлечение нового бизнеса.

Согласно сообщению, в 2012 году “Укрсоцбанк” не сократил ни одного отделения, а открыл два новых. В соответствии со стратегией “Укрсоцбанка” все его отделения по обслуживанию физических лиц будут продавать кредиты “Банка Ренессанс Капитал”.

Как сообщал УНИАН, «Банк Ренессанс Капитал» начал выдачу кредитов через отделения «Укрсоцбанка» на основании агентского проекта выдачи беззалоговых кредитов. В ходе совместного агентского проекта «Банк Ренессанс Капитал» обеспечивает обучение персонала «Укрсоцбанка», информационную и маркетинговую поддержку и техническое сопровождение процесса.

«Банк Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит») работает на рынке Украины с 2011 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Банк входит в состав ведущей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс» (92,24% акций банка).

«Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 января 2013 года основными акционерами банка являлись украинская «Ферротрейд Интернешнл», прямое участие – 48,3958%, и UniCredit Bank Austria AG, прямое участие – 49,9663%, опосредованное – 48,3958%.