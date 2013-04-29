Потери стран ЕС от налоговых мошенничеств достигают 1 трлн евро в год

Потери стран ЕС от налогового мошенничества и ухода от налогообложения достигают 1 трлн евро в год.

Об этом заявила сегодня министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен, выступая в Хельсинки на конференции по борьбе с налоговыми преступлениями в ЕС, передает ИТАР-ТАСС.

"Это необходимо изменить, - подчеркнула Ю.Урпилайнен. - Нам нужна основанная на этике рыночная экономика, в которой нет места ни налоговым убежищам, ни уходу от общей ответственности".

По мнению финского министра, борьба с уходом от налогов "требует решения трех проблем - банковской тайны, корпоративной тайны и тайн между государствами". "Чтобы решить проблему ухода от налогов, мы должны более активно обмениваться информацией, и секреты должны быть раскрыты", - считает Ю.Урпилайнен.

В конференции приняли участие министры финансов Словакии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Норвегии, заместитель министра финансов Греции, а также представители Еврокомиссии, Европарламента, крупных международных организаций. Они рассмотрели предложенный Еврокомиссией план усиления борьбы с налоговым мошенничеством и обсудили значение международного сотрудничества в этой сфере, в том числе на уровне ОЭСР и "большой двадцатки".