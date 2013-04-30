Украина предлагает ЕС возобновить бюджетную поддержку админреформы

Украина предлагает ЕС возобновить секторальную бюджетную поддержку административной реформы в Украине.

Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова с вице-президентом Европейской комиссии, комиссаром по вопросам межинституционных отношений и управления Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

В частности, как сообщается на правительственном портале, вице-президент Еврокомиссии был ознакомлен с ходом реформ в сфере административных услуг в Украине.

Учитывая комплексность мероприятий, которые должны быть осуществлены в Украине для надлежащей реализации административной реформы в соответствии с европейскими стандартами, украинская сторона предложила Еврокомиссии вернуться к рассмотрению вопроса возможности предоставления Украине секторальной бюджетной поддержки на указанные цели.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы внутриполитического и экономического развития Украины, в частности, в контексте выполнения критериев, определенных по итогам саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013 о подписании и начале временного применения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

С.Арбузов привлек внимание М.Шефчовича к взаимовыгодным аспектам будущего соглашения и призвал вице-президента Еврокомиссии в пределах компетенции поддержать подписание Соглашения с Украиной. Была подчеркнута важность поддержки со стороны ЕС в раскрытии мощного неиспользованного потенциала Украины.

С.Арбузов выразил надежду на продолжение плодотворного диалога с М.Шефчовичем в дальнейшем и пригласил его посетить с визитом Украину в удобное время.

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