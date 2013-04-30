Собственник «Фидобанка» Адарич закрыл сделку по покупке «Эрсте Банка»

Собственники «Фидобанка» — группа компаний, подконтрольных Александру Адаричу, закрыли сделку с Erste Group по покупке 100% акций его украинского дочернего банка «Эрсте Банк», сообщили УНИАН пресс-службы обоих банков.

Согласно сообщению, после закрытия сделки и полной передачи прав собственности начнется процесс слияния «Эрсте Банка» и «Фидобанка», «Эрсте Банк» будет переименован и начнет работать под суб-брендом «Фидобанка» – «Фидокомбанк».

Также пресс-службы банков сообщили о назначении нового наблюдательного совета «Эрсте Банка» в составе: председатель набсовета Альберт Тимаков и члены набсовета Михаил Гойхман и Константин Юхименко. В свою очередь, наблюдательный совет назначил новый состав правления «Эрсте Банка» в составе: председатель правления Юрий Ромушка и члены правления Галина Избинская и Игорь Григоров. Новый состав правления будет управлять банком до объединения «Эрсте Банка» с «Фидобанком».

«Эрсте Банк» — это привлекательный банковский актив с квалифицированным персоналом, наработанной клиентской базой, готовой сетью отделений и развитыми ИТ-технологиями. Поэтому его покупка обеспечит качественный и количественный рост «Фидобанка», который продолжит развитие как универсальный банк», - цитирует пресс-служба «Фидобанка» собственника и председателя правления «Фидобанка» Александра Адарича. По его словам, после завершения слияния, запланированного до конца 2013 года, объединенный банк войдет в ТОП-20 украинских банков по активам и будет занимать 8-ю позицию среди банков с украинским капиталом.

«Продажа украинского дочернего банка является частью стратегического фокуса Erste Group на финансовом рынке восточной части Европейского Союза. В результате закрытия сделки негативный эффект от переоценки валюты (евро/грн) в разрезе капитала и goodwill составил 81,3 млн евро. Он уже учтен в собственном капитале Erste Group, но еще будет отображен в отчете о прибыли и убытках, при этом никоим образом не повлияет на капитальную позицию Erste Group», - говорится в сообщении пресс-службы «Эрсте Банка».

Также сообщается, что консультантами по сопровождению сделки выступили Deloitte & Touche USC, Acoro Capital Partners, «Василь Кисиль и Партнеры», Аllen & Overy со стороны “Фидобанка”, и HSBC, Baker&McKenzie - со стороны Erste Group.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Erste Group и собственник «Фидобанка» А. Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам А.Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины. Он планировал завершить сделку по покупке «Эрсте Банка» до конца второго квартала 2013 года.

В январе А.Адарич вошел в состав наблюдательного совета «Эрсте Банка».

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 5,57 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,35 млрд грн, обязательства – 4,41 млрд грн, средства клиентов – 2,82 млрд грн, собственный капитал – 1,16 млрд грн, уставный капитал – 675,69 млн грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 8,15 млн грн.

«Эрсте Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 6,56 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,38 млрд грн, обязательства — 5,16 млрд грн, средства клиентов - 2,68 млрд грн, собственный капитал - 1,4 млрд грн, уставный капитал - 1,38 млрд грн. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 2,97 млн грн.