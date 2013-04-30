Торговые вопросы не должны помешать подписанию Соглашения между Украиной и ЕС – Арбузов

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов убежден, что чувствительные для Европейского Союза торговые вопросы не должны стать преградой на пути подписания Соглашения об ассоциации с Украиной. Такое мнение он высказал во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карлом де Гухтом, прошедшей в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Во время встречи стороны подчеркнули готовность в краткие сроки найти общие, взаимно приемлемые решения в рамках перспективы создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС», - сообщили в пресс-службе.

Стороны также отметили прогресс проводимых в Украине реформ, обозначенных в плане действий по ассоциации Украина – ЕС, и обсудили вопрос подготовки к имплементации положения о зоне свободной торговли с ЕС.

«В числе других обсужденных вопросов значились важность организации мощной информационно-разъяснительной кампании среди украинского и европейского бизнеса о практическом функционировании зоны свободной торговли. Отдельное внимание уделили мероприятиям по улучшения бизнес-климата в Украине», - отметили в пресс-службе С.Арбузова.

В пресс-службе также сообщили, что К. де Гухт с благодарностью принял приглашение первого вице-премьера посетить в ближайшее время Украину.

В рамках визита Арбузов также встретился с вице-президентом Европейской Комиссии, Комиссаром по экономическим, финансовым вопросам и евро Олли Реном. Стороны подчеркнули важность будущего Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли для улучшения бизнес- и инвестиционного климата в Украине, модернизации экономики и усиления ее конкурентоспособности. Особое внимание стороны уделили макроэкономической ситуации в Украине и теме сотрудничества с Международным валютным фондом.

Первый вице-премьер также провел встречи с вице-президентом Европейской Комиссии, комиссаром по вопросам межинституционных отношений и управления Марошем Шефчовичем, а также членом Европейской Комиссии по вопросам финансового программирования и бюджета Янушем Левандовски, во время которой стороны обсудили пути консолидации ресурсов внешней помощи ЕС для поддержки Украины в имплементации положений зоны свободной торговли с ЕС. Вопросы текущего сотрудничества в сфере АПК были обсуждены в рамках встречи первого вице-премьера Арбузова с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Дачианом Чолошем. Украинские чиновники приветствовали открытие рынка ЕС для украинской продукции птицеводства и заверили коллег в готовности максимально сотрудничать с профильными подразделениями Европейской Комиссии для обеспечения открытия в ближайшее время доступа на рынки ЕС для молока и молочной продукции из Украины.

Справка УНИАН. С. Арбузов находится в Брюсселе с рабочим визитом. В состав делегации также вошли министр финансов Юрий Колобов, министр доходов и сборов Александр Клименко, глава Минагропрода Николай Присяжнюк, замглавы Нацбанка Николай Удовиченко, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.