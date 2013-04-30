Во вторник диапазон колебания пары EUR/USD может составить 1,3040-1,3130 - эксперт

На динамику пары EUR/USD во вторник, 30 апреля, могут оказать влияние макроэкономические данные из еврозоны - если подтвердится снижение индекса потребительской инфляции региона за апрель и рост уровня безработицы, то диапазон колебания евровалюты может составить 1,3040-1,3130, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Но если данные окажутся лучше ожиданий, участники рынка отреагируют на это покупками евро: пара EUR/USD может повыситься до 1,3130, а затем – до 1,3200.

Как отмечают аналитики, некоторое давление на пару GBP/USD может быть оказано публикацией данных по обороту розничной торговли в Великобритании за март в месячном выражении. Уровнем сопротивления для пары выступает отметка 1,5540, при отбое вниз от этого уровня целью станет 1,5445.

Для валютной пары USD/JPY основной новостью на сегодня будет индекс потребительского доверия в США за апрель. Рост индикатора может продвинуть пару в район 98,20 и далее к отмечтке 98,50.