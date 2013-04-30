Гривня на открытии межбанка во вторник укрепилась по отношению к доллару

Во вторник, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1250/8,1330 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6215/10,6340 грн/евро, по отношению к российскому рублю – снизились до 0,2615/0,2619 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3069/1,3071 (понедельник — 1,3074/1,3076).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США снизились до 8,1420/8,1480 грн/долл., к 12:00 - повысились до 8,1385/8,1415 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1355/8,1390 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,6465/10,6560 грн/евро, к 12:00 - не изменились, к закрытию торгов - выросли до 10,6400/10,6505 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2605/0,2609 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2609/0,2613 грн/рубль, к закрытию - до 0,2614/0,2618 грн/рубль.