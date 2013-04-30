Средняя зарплата в Минске в марте составила 716 долл.

В Минске среднемесячная заработная плата в марте 2013 года составила 6 млн 208,7 тыс. белорусских рублей, или 716 долл. в эквиваленте, против 5,85 млн белорусских рублей (678 долл.) в феврале.

Об этом УНИАН сообщили в Минском горисполкоме.

«В январе-марте текущего года средняя заработная плата в Минске составила 5 млн 948,4 тыс. рублей (688 долл.). Наиболее высокооплачиваемыми сферами являются финансовая деятельность – 10 млн 396,6 тыс. рублей (1202 долл.), промышленность – 6 млн 27,4 тыс. рублей (697долл.). Ниже среднегородского уровня заработная плата в организациях текстильного и швейного производства – 4 млн 698 тыс. рублей (543 долл.), общественного питания – 3 млн 145,3 тыс. рублей (363 долл.)», - сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович на оперативном совещании в мэрии.

При этом, по ее словам, по итогам марта текущего года из 3 тыс. столичных организаций 116 имеют низкий уровень заработной платы – до 3 млн 104 тыс. рублей (359 долл.). В частности, это 63 организации коммунальной формы собственности, 33 – республиканской, 11 – частной.

Ж.Романович также отметила, что в Минске сконцентрирована почти четверть трудового потенциала Беларуси, в экономике города заняты 1 млн 80 тыс. человек.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата штатного работника в Киеве в марте 2013 года составила 4 998 грн (625,5 долл. США) при средней зарплате по стране в 3 212 грн.