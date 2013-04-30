Вице-премьер Бойко за 2012 год задекларировал 345,5 тыс. грн доходов

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко задекларировал в общей сложности 345,482 тыс. грн доходов, полученных в 2012 году, говорится в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» от 30 апреля 2013 года.

Согласно декларации, заработная плата за 2012 год составила 199,187 тыс. грн, проценты — 79,958 тыс. грн, другие доходы — 66,337 тыс. грн.

Совокупный доход семьи вице-премьер-министра, согласно декларации, составил 4,676 млн грн.

В собственности Ю. Бойко находятся два земельных участка площадью 1,952 тыс. кв. м и 0,6 тыс. кв. м, жилой дом площадью 30 кв. м, квартира площадью 113 кв. м и гараж площадью 20 кв. м.

В собственности членов семьи - земельные участки площадью 17,21 тыс. кв. м и 21,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 444,8 кв. м, квартиры площадью 226 кв. м и 230,3 кв. м и гаражи площадью 19,2 кв. м и 15,4 кв. м. На содержание имущества в прошлом году члены семьи Ю. Бойко потратили 224,017 тыс. грн.

На банковских счетах у Ю. Бойко - 311,301 тыс. грн, у членов семьи — 15,042 млн грн.

В собственности вице-премьер-министра автомобили марки ВАЗ 2101 1978 г. с объемом двигателя 1,3 тыс. куб. см и Mercedes GL 4500 2006 года выпуска с объемом двигателя 5 тыс. куб. см.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.