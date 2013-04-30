«VAB Банк» в 1-м квартале получил 148 тыс. грн прибыли

«VAB Банк» в первом квартале 2013 года получил 148 тыс. грн прибыли, в то время как в первом квартале 2012 года убыток банка составил 20,4 млн грн, сообщил банк на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, активы банка за первый квартал по сравнению с началом года выросли на 6,14% - до 14,098 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 8,85%, до 8,310 млрд грн, обязательства - на 5,10%, до 12,698 млрд грн, средства клиентов – на 9,35%, до 8,790 млрд грн, собственный капитал - на 16,68%, до 1,400 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,349 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «VAB Банк» в 2012 году получил убыток в размере 232,40 млн грн.

«VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков.

Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций банка).