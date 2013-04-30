Госстат подтвердил рост реального ВВП Украины в 2012 году на уровне 0,2%

Государственная служба статистики подтвердила показатель роста реального ВВП в 2012 году на уровне 0,2%, обнародованный в январе этого года, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Рост номинального ВВП за 2012 год, по данным Госстата, остается на уровне 0,2%.

Дефлятор ВВП в 2012 году составил 8,0% по сравнению с 15,7% в 2011 году.

Кроме того, Госстат подтвердил показатель инфляции в первом квартале 2013 года на уровне 0,1%.

Государственная служба статистики также подтвердила показатель роста цен производителей промпродукции в первом квартале 2013 года на уровне 0,9%.

***В Украине цены производителей промышленной продукции в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года выросли на 2,2%, по сравнению с мартом 2012 года - на 0,2%, с начала года (март 2013 года против декабря 2012 года) - на 0,9%.

Инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года составила 0%, против марта 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%. Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Согласно уточненным данным Госстата, обнародованным в марте 2013 года, спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%, в то время как, по предварительным оценкам, спад составлял 2,7%. При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

Читайте также:

МВФ прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам года

Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2013 году с 2,9% до 1,2%