Богатырева задекларировала за 2012 год 552 тыс. грн доходов

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева задекларировала 552 тыс. грн доходов, полученных в 2012 году. Об этом сказано в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» за 30 апреля.

В декларации указано, что зарплата министра составила 317 тыс. грн, пенсия – 198 тыс. грн., другие доходы – 36,7 тыс. грн. В собственности министра находится квартира площадью 21,3 кв. м и другое недвижимое имущество площадью 143,3 кв. м. Содержание этого имущество обошлось министру в 21,6 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.